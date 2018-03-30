Операция по локализации нефтяных пятен началась на р. Волге в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Операция по локализации нефтяных пятен началась на р. Волге в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, специалисты Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций начали устанавливать боновые заграждения на реке.

"В соответствии с поручением главы города из резервного фонда выделены 4,5 млн рублей на реализацию мероприятий по очистке реки. В настоящее время проводится первичный этап работ, в рамках которого проверяются возможности аварийно-спасательного отряда по ликвидации нефтяной пленки с поверхности воды при помощи насосов", - сказал первый заместитель начальника управления ГОЧС города Сергей Михайлов.

Начальник оперативной службы Верхневолжского отряда Дмитрий Катомкин сообщил, что началась установка на воде специальных ограждений, удерживающих нефтяную пленку. "Боны работают следующим образом: их ставят, затем они с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу. После этого загрязнение собирают с помощью специальных сорбционных материалов", - добавил он, объясняя технологию проведения работ.

В сообщении отмечается, что вероятность проникновения нефтепродуктов в систему водоснабжения Нижнего Новгорода исключена. Вода, которая поступает из Волги в жилые дома и социальные объекты, проходит все необходимые этапы современной очистки. Кроме того, водозабор Ново-Сормовской водопроводной станции находится на несколько километров выше по течению от того места, где зафиксировано появление нефтяных пятен.

По данным департамента Росприроднадзора по ПФО, радужные пятна на Волге являются наследием советской эпохи. На территории Бурнаковской низины с 1882 года работала Сормовская нефтебаза. В 1975-1989 годах гидрогеологическим исследованием было установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунта в районе Бурнаковской низины. В ходе контрольно-надзорных мероприятий, которые проводились специалистами департамента с 2013 года, локальность загрязнения была подтверждена.

Сейчас на территории, вблизи которой были обнаружены следы нефтепродуктов на поверхности Волги, не найдено ни одного нового открытого источника загрязнения.