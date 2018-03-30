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Политика

СУ СК обратилось в администрацию Нижнего Новгорода с предложением уволить директора "УМК" Николая Ингликова, - источник

07 апреля 2018 10:45  [141] Политика
Николай Ингликов

Николай Ингликов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области обратилось в администрацию Нижнего Новгорода с предложением уволить директора МКУ "Управление муниципальных кладбищ" Николая Ингликова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в нижегородском кремле.

Согласно информации, письмо поступило в мэрию 6 апреля. Ингликова предлагается уволить "в связи с утратой доверия".

Напомним, что депутат Гордумы, директор "УМК" Николай Ингликов был арестован 29 марта 2018 года по подозрению в получении взятки. По информации СУ СК , он получил через посредника 160 тысяч рублей "за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора".

На следующий день политсовет НРО "Единой России" приостановил членство Ингликова в партии.

3 апреля адвокат депутата обжаловал его арест. Защита категорически не согласна с решением об аресте и считает его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

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