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Политика

Адвокат нижегородского депутата Николая Ингликова обжаловал его арест

03 апреля 2018 14:17  [124] Политика
Николай Ингликов

Николай Ингликов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Адвокат депутата Гордумы, директора МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николая Ингликова обжаловал его арест.

Как сообщается 3 апреля 2018 года на сайте Московского районного суда, защита категорически не согласна с решением об аресте и считает его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд для апелляционного рассмотрения.

Напомним, Ингликов был задержан 27 марта по подозрению в получении взятки в крупном размере. 29 марта суд вынес решение об его аресте. Политсовет НРО "Единой России" приостановил членство Ингликова в партии.

Напомним также, в начале марта сообщалось, что Ингликов может покинуть пост. В январе 2018 года стало известно о конфликте Николая Ингликова и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом.

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