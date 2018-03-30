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Политика

Директор департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев может покинуть пост, - источник

07 апреля 2018 11:40  [220] Политика
Владимир Рябцев

Владимир Рябцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев может покинуть пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Нижегородском кремле 7 апреля 2018 года.

Согласно информации, Контрольно-ревизионное управление (КРУ) мэрии провело проверку проведения аукционов на выполнение работ по ремонту дорог в Нижнем Новгороде и по её результатам выявило много нарушений. Итоги проверки были направлены в прокуратуру.

С связи с этим, как отметил источник, нахождение на своих постах директора департамента дорожного хозяйства Владимира Рябцева и его заместителя Романа Ухабина – под вопросом.

Напомним, что 3 апреля прокуратура Нижнего Новгорода сообщила о выявленных нарушениях при проведении аукционов по ремонту дорог в областном центре. По данному факту в отношении Владимира Рябцева было возбуждено четыре административных дела. Главе города Владимиру Панову также внесено представление для устранения причин нарушений и рассмотрения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки установлено, что в марте 2018 года горадминистрация провела четыре электронных аукциона на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 883,6 млн рублей. При этом выяснилось, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о конкуренции.

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