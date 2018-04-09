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Политика

Нижегородская мэрия решит вопрос по Николаю Ингликову после встречи с представителями СК и прокуратуры

09 апреля 2018 17:23  [152] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская мэрия решит вопрос по Николаю Ингликову после встречи с представителями СК и прокуратуры.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 9 апреля 2018 года, отвечая на вопрос журналистов относительно рекомендации СУ СК по Нижегородской области уволить руководителя МКУ "Управление муниципальных кладбищ" Николая Ингликова, сообщил, что как законопослушный гражданин должен его рассмотреть.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации, предложение следователей будет рассмотрено на совещании в мэрии до конца текущей недели. Решение будет принято после заслушивания аргументов всех сторон.

Напомним, депутат Гордумы, директор "УМК" Николай Ингликов был арестован 29 марта 2018 года по подозрению в получении взятки. По информации СУ СК, он получил через посредника 160 тысяч рублей "за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора".

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