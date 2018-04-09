Нижегородские предприниматели высказали Владимиру Панову свои претензии и предложения по работе с администрацией Бизнес

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Предприниматели высказали главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову свои претензии и предложения по работе с администрацией. В ходе встречи в ТПП 9 апреля 2018 года представители сферы бизнеса озвучили ряд проблем, с которыми они сталкиваются.

Генеральный директор АО "ПРОМИС" Евгений Слиняков (производитель упаковок для лекарств) сообщил, что не может заключить договоры техприсоединения с ОАО "Теплоэнерго" к новому зданию. "С энергетиками, газовиками и "Водоканалом" заключили, а с "Теплоэнерго" начали работу в октябре прошлого года. Дом построен, сети не подключены. Гендиректор "Теплоэнерго" (Александр Котельников, – прим. НИА "Нижний Новгород" ) отказывает в выдаче договора по присоединению. Есть статья в законе - препятствие ведению бизнеса. Я прошу о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Теплоэнерго", - предложил Слиняков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий подтвердил, что жалоба есть, договор не заключен. УФАС признало нарушителем "Теплоэнерго".

"Когда вы говорите о том, чтобы уволить гендиректора "Теплоэнерго", это очень эмоционально. Содержательная часть в том, чтобы вам не препятствовали в работе. У нас в администрации самая серьезная болезнь – это юридическая болезнь. Все сотрудники стараются совершать стандартизированные действия, и не несут рисков. Другие операции вызывают опасения и желание их передвинуть или отдать другому. Это инстинкт самосохранения. Если Водоканал взял муниципальное имущество в концессию, то "Теплоэнерго" имущество взяло в аренду. Чтобы обеспечить присоединение, изменение в сети, то надо внести изменения в договор аренды, чтобы каждую перекладку сетей согласовать. КУГИ на это смотрит как на долгий процесс. Вопросы встают. Водоканал теперь сможет самостоятельно решать эти вопросы, минуя КУГИ, такой документ готовится. По "Теплоэнерго" вопрос самих сетей еще не решал, но в ручном режиме попробую довести. Это следующий этап", - ответил Панов.

К "Водоканалу" у предпринимателей претензии тоже накопились. ИП Дмитрий Воробьев рассказал, что с 2018 года водоканал перешел к заключению прямых договоров по водоснабжению, но при этом, предложил условия оплаты, в 30 раз превышающие стоимость услуг по водоотведению и потреблению. Солодкий ответил, что делал запрос в "Водоканал", но там ответили, что данные по расчету являются засекреченной информацией. Панов пообещал разобраться в ситуации.

Еще один бизнесмен пожаловался на работу КУГИ. По его словам, предложения в КУГИ по развитию застроенных территорий не рассматриваются. Панов рассказал, что Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии. Найдены новые люди на эту должность. Также он предложил отдельно разобраться в вопросе бюрократии, не в рамках общей встречи.

Председатель рестораторов Нижнего Новгорода Юрий Попов поднял вопрос о летних кафе, при открытии которых в этом году возникли сложности. "Предприниматели подали все, документы. Эскизы перестали устраивать администрацию, она, фактически, отказала в организации летних площадок, и выдвигает новые требования. Сотрудники ссылаются на устные распоряжения, на мифические письма FIFA, выдвигают требования о демонтаже конструкций. Что делать нам до того момента, как приедут гости, мы физически не можем заказать никакие конструкции и не видим правового основания для этого действия", - сказал Попов.

"Это вопрос полномочий. Если есть основания, чтобы признать действия администрации, выходящими за пределы законодательства, то можно обратиться в прокуратуру. У нас в городе появляются не просто летние кафе, а мини-домики, многие не считают нужным их демонтировать после лета. К примеру, кафе "Эрмитаж" на Большой Покровской. Есть улицы в центре города, здания с историческим фасадом. Летние площадки, которые появляются как дополнительные территории, закрывают фасад зданий. Необходимо это нивелировать. Фасады должны быть максимально свободны от элементов летних кафе. В период ЧМ-2018 хочется, чтобы город был максимально привлекательным. Была поставлена задача, не жестко, а в качестве рекомендации, - максимально облегчить конструкции, без заборов. При этом веранды с прошлого сезона никто не отменит. Многие предприниматели уже услышали рекомендацию. По этому поводу будет организована еще одна встреча. Просьба учесть наши рекомендации", - ответил глава города.

Председатель общественной организации "Союз перевозчиков Нижегородской области Михаил Романычев задал вопрос об организации конкурсов на право перевозок. "В нашу организацию входят 12 перевозчиков, плюс ряд пригородных маршрутов. Ситуация напрягается. В прошлом году перевозчики закупили 350 новых автобусов, планировались конкурсы, они не объявлены. Частники находятся в непонятной ситуации, заканчиваются договоры, которые были заключены пять лет назад. Ситуация выходит из легального поля. Как нам работать дальше?", - поинтересовался Романычев.

Панов напомнил, что две недели назад на Зеленском съезде сгорел автобус, который принадлежал частному перевозчику, поэтому безопасность пассажиров со стороны частников пока тоже под вопросом.

"Относительно 12 маршрутов, срок действия конкурсов по которым истекает, я дал поручение продлить их работу еще на два с половиной месяца, до июня. Кроме того, еще 27 маршрутов предлагаются к отмене. Это полномочия администрации – продлевать договоры или отменить, вопрос решается. В городе есть три муниципальных предприятия, метро, трамвай, троллейбусы и автобусы. МП приносят убыток областному и городскому бюджету. В 2016 году 1,7 млрд рублей, в 2017 – 1,5 млрд рублей. В то же время, в городе происходит задублированность маршрутов. Есть оценки экспертов, что избыточность превышает в четыре раза", - сказал Панов.

Он пообещал, организовать отдельную встречу с перевозчиками по этому вопросу. В следующий раз предприниматели соберутся на новую встречу с Пановым через 1-1,5 месяца.