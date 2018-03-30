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Общество

Демонтаж конструкций "Рынка народный" на пр. Ленина в Нижнем Новгороде начался 2 апреля

02 апреля 2018 12:41  [89] Общество

Фото: Прокуратура Ленинского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Демонтаж конструкций рынка "Народный" на пр. Ленина в Нижнем Новгороде начался 2 апреля 2018 года. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

На входе появились информационные таблички о том, что рынок (юридически, это была ярмарка) закрыт, рабочие начали разбирать кровлю.

В марте на комиссии по экономике депутаты планировали направить обращение на имя главы города Владимира Панова о закрытии ярмарки на пр. Ленина в связи с тем, что ее проведение было согласовано только до 31 марта 2018 года.

Как сообщили в администрации 2 апреля, от руководства рынка не поступало обращений о продлении разрешения на торговлю на новый срок.

В марте прокуратура Ленинского района направила предостережение в адрес руководителя рынка Дмитрия Яшнова о необходимости закрытия торговой площадки в связи с истечением срока разрешения, а также в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства по итогам проведенных проверок.

ООО "Рынок народный" принадлежит родственникам депутата Заксобрания Александра Бочкарева. Сам Бочкарев сейчас возразить что-либо на обвинения относительно рынка не может, так как находится под домашним арестом.

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