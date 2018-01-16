Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта Политика

Александр Бочкарев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта 2018 года. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, с ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратился следователь СУ СК.

Напомним, что председателя НРО партии "Справедливая Россия" Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.

Также напомним, что в ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий.