Администрация Нижнего Новгорода планирует вернуть Почаинскому оврагу статус озелененной территории Общество

Почаинский овраг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода планирует вернуть Почаинскому оврагу статус озелененной территории. Об этом в ходе встречи с представителями сферы бизнеса в ТПП 9 апреля 2018 года сообщил глава города Владимир Панов, отвечая на вопрос координатора Центра прикладной урбанистики, директора проектного бюро "Да" Зои Рюриковой о дальнейшей судьбе оврага.

В марте 2018 года стало известно, что администрация города намерена расторгнуть договор о развитии застроенной территории с ООО "Международная строительная компания" (МСК). Компания не исполнила обязательства по расселению жителей. Мэрия обратилась с иском в арбитражный суд, по решению которого МСК должна выплатить городу более 37 млн рублей долга. Панов рассказал, что задолженность по-прежнему не погашена.

"Исполнительный лист был на руках у МСК, но все равно они не оплатили 37 млн рублей. Не достроен даже первый дом. Компания изначально вызывала опасения, что они смогут хоть что-то реализовать, не говоря о том ущербе, который уже нанесен. Я против застройки Почаинского оврага. Имея все юридические основания, я расторг договор. Надо вернуть этот участок городу и вернуть его зонирование в статус озелененных территорий общего пользования. В настоящий момент идет юридическая работа", - ответил Панов.

Рюрикова также сообщила о том, что Центр прикладной урбанистики предложил бизнес-модель самоокупаемости озелененных территорий в Нижнем Новгороде. (Центр прикладной урбанистики — сообщество междисциплинарных команд из разных городов России, которое занимается исследованиями и городскими практиками, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Она заметила, что необходимо не просто восстанавливать фасады домов, а привлекать бизнес.

"Руководство города недавно озвучивало тему о редевелопменте исторических улиц. Ремонтные работы способствуют увеличению расходов бюджета, но главная задача, при этом, не решается. Должно быть не только благоустройство и покраска фасадов, но и воссоздание территорий, к примеру, в границах улиц Славянская-Короленок-Новая, чтобы они стали "устойчивыми". Мы готовы в этом помогать. Нужно активнее работать с бизнес-сообществом. Если деньги выделяются на внешние работы, это будут одноразовые вложения. Мы хотели бы предложить бизнес-модель, согласно которой историческая территория могла бы сама себя окупать и была бы интересна нижегородцам и туристам", - сказала она.

Панову эта идея показалась интересной. Участники встречи договорились обсудить этот вопрос подробнее не в рамках общей встречи.

Напомним, договор с ООО "Международная строительная компания" о развитии застроенной территории был заключен в феврале 2009 года. В мае 2013 года сообщалось, что в районе ул. Ильинской и непосредственно на территории Почаинского оврага планировалось построить около 79,5 тысяч кв. м жилья к 2017 году.