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Экономика

Проект новой детской поликлиники в Сарове Нижегородской области выполнит ФГУП "Дирекция строящихся объектов"

10 апреля 2018 18:01  [117] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Проект новой детской поликлиники в Сарове Нижегородской области выполнит ФГУП "Дирекция строящихся объектов" (Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, в конкурсе также участвовало АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (Москва), причем данная компания запросила меньшую цену за свои услуги (29,5 млн рублей при цене ФГУП "Дирекция строящихся объектов" в 30 млн рублей), однако уступило государственному предприятию по другим критериям, в частности по опыту работы.

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 30,3 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Проект должен быть готов до 25 декабря 2018 года. Строительство будет вестись в 2019-2020 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Участок, где будет строиться поликлиника, расположен вблизи дома №47 по ул. Силкина. Объем инвестиций в строительство был заявлен в размере 990 млн рублей. В настоящее время детская поликлиника Сарова располагается в ветхом здании на территории монастыря.

Ранее сообщалось, что данный объект входит в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018-2020 годы.

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