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Проект новой детской поликлиники в Сарове Нижегородской области выполнит ФГУП "Дирекция строящихся объектов" (Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, в конкурсе также участвовало АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (Москва), причем данная компания запросила меньшую цену за свои услуги (29,5 млн рублей при цене ФГУП "Дирекция строящихся объектов" в 30 млн рублей), однако уступило государственному предприятию по другим критериям, в частности по опыту работы.
Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 30,3 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Проект должен быть готов до 25 декабря 2018 года. Строительство будет вестись в 2019-2020 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.
Участок, где будет строиться поликлиника, расположен вблизи дома №47 по ул. Силкина. Объем инвестиций в строительство был заявлен в размере 990 млн рублей. В настоящее время детская поликлиника Сарова располагается в ветхом здании на территории монастыря.
Ранее сообщалось, что данный объект входит в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018-2020 годы.
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