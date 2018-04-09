Нижегородское правительство вводит особый режим посещения Кремля в период ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области вводит особый режим посещения Кремля в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.



Согласно информации, 5 апреля и.о. врио губернатора Нижегородской области Евгений Люлин подписал постановление об изменениях в положение о порядке посещения Кремля. Документ связан с указом президента об усилении мер безопасности на время мундиаля.



Так, в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, матчей с участием сборной России, 1/2 финала и финала Дмитровская башня будет закрыта. В другие дни сотрудники учреждений, расположенных на территории Кремля, смогут проходить через Дмитровскую, Кладовую, Никольскую, Северную и Ивановскую башни с 7:00 до 22:00, другие граждане – с 8:00 до 21:00 через те же башни, кроме Ивановской. Туристы и граждане, не работающие в Кремле, на его территории смогут находиться только в специально выделенных зонах (зонирование должна будет выполнить дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области).



Что касается служебного автотранспорта, то въезд будет возможен с 7:00 до 22:00 через Ивановскую и Зачатьевскую башни, для транспорта категории VIP – круглосуточно через Кладовую башню, однако в дни матчей Кладовая башня будет закрыта.



В постановлении также отмечается, что на период ЧМ из продажи на территории Кремля должны быть исключены товары, которые могут причинить вред посетителям. Кроме того, все питьевые фонтанчики должны быть исправны, качество воды должно контролироваться.



Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.