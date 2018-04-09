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Спорт

Правительство РФ планирует финансирование содержания стадиона "Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах

11 апреля 2018 12:53  [112] Спорт
Стадион Нижний Новгород

Стадион Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ планирует финансирование содержания стадиона "Нижний Новгород" в объеме 70% в 2019-2023 годах. Об этом сообщается в проекте концепции наследия Чемпионата мира по футболу, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля 2018 года.

По прогнозам, исходя из проведения на стадионе 20 домашних матчей нижегородского ФК "Олимпиец" в ближайшие три года, стоимость содержания объекта в 2019 году составит 315,7 млн рублей, 2020 году – 329,7 млн рублей, 2021 году – 343 млн рублей. Стадион также планируется использовать для проведения иных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий муниципального, регионального, российского и международного уровня. На базе арены планируется создание музея футбольной команды.

Отмечается, что модель управления стадионом в настоящее время не определена. Правительство Нижегородской области планирует, что управляющей компанией стадиона станет "Региональная управляющая компания", которая также выполняет функции по эксплуатации тренировочной площадки на стадионе "Химик" в Дзержинске.

Как говорится в проекте концепции, по прогнозам, в 2019 году из федерального бюджета планируется выделить 67,3 млн рублей на мероприятия по адаптации стадиона "Нижний Новгород" к работе "в режиме наследия", из областного бюджета – 3,5 млн рублей. На эксплуатацию объекта в 2019-2023 годах правительство РФ планирует направить 1 млрд 179,7 млн рублей (69,1%). Из областного бюджета на эти цели должно пойти 45,5 млн рублей (2,67%), при этом в 2019 году финансирование не предусмотрено, из внебюджетных источников – 480,8 млн рублей (28,2%).

Кроме того, в 2019 году правительство РФ планирует направить 127,9 млн рублей на подготовку трех тренировочных площадок в Нижнем Новгороде (две на ул. Карла Маркса и одна в пер. Балаклавском) к работе "в режиме наследия". Предполагается, что регион на эти цели направит 6,7 млн рублей.

Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 мая 2018 года рассмотреть вопрос о выделении субсидий на содержание стадионов после ЧМ.

В марте 2017 года замминистра спорта Нижегородской области Алексей Москвин сообщал, что с 1 января 2019 года объект будет передан в собственность региона. Ориентировочная стоимость содержания стадиона, по его словам, составит примерно 350 млн рублей в год.

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