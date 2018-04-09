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Спорт

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возглавил московский ХК "Динамо"

11 апреля 2018 15:16  [335] Спорт
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен генеральным директором московского хоккейного клуба (ХК) "Динамо". Об этом 11 апреля 2018 года сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, Шанцев сменил на этом мосту Сергея Федорова, который назначен генеральным директором московского футбольного клуба "Динамо".

Напомним, 2 февраля 2018 года Шанцев вошeл в совет директоров московского клуба. Напомним также, будучи губернатором Нижегородской области, Валерий Шанцев являлся председателем нижегородского ХК "Торпедо". До этого, с 1991 года он был коммерческим директором хоккейного клуба "Динамо". С 1994 по 2006 год являлся президентом Федерации хоккея Москвы и продолжал патронировать московский клуб.

Как сообщалось ранее, Шанцев сложил с себя полномочия губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года.

9 января 2018 года он вошел в совет директоров ПАО "Транснефть".

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