Нижегородский адвокат заявил в полицию об угрозах со стороны депутата Евгения Лазарева Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Адвокат обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны депутата городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева, депутат в свою очередь готовит встречные заявления.

Согласно копии заявления, имеющейся в распоряжении НИА "Нижний Новгород", 11 апреля 2018 года адвокат написал в ОП №5 УМВД РФ по Нижнему Новгороду заявление, в котором указал, что Лазарев душил его во время и после заседания в арбитражном суде 10 апреля. Кроме того, адвокат заявил, что со стороны Евгения Лазарева поступают угрозы в его адрес и адрес его родственников. К документу приложена медицинская справка о том, что у заявителя была сломана подъязычная кость.

Евгений Лазарев, комментируя НИА "Нижний Новгород" ситуацию, не стал отрицать конфликта между ним и адвокатом его оппонента в суде, однако пояснил, что этому предшествовали оскорбления, высказанные адвокатом Жарковым в адрес его (Лазарева) умершего отца, а также его матери. Он отметил, что адвокат сам постоянно провоцирует его на конфликт, и заявил, что никаких увечий Жаркову не нанес.

Депутат также усомнился в достоверности медицинской справки, выданной Жаркову. Он добавил, что адвокат сегодня присутствует на очередном судебном заседании и никаких увечий на нем не заметно. Свои слова он подкрепил фотографией адвоката-заявителя, сделанной перед сегодняшним заседанием суда.

Кроме того, Евгений Лазарев рассказал, что готовит заявление, связанное с клеветой в адрес его умершего отца, неоднократной высказываемой, по его словам, адвокатом Жарковым на заседаниях суда.

Напомним, в начале апреля арбитражный суд Нижегородской области признал недействительной сделку по увеличению уставного капитала ООО "Регион-52" на 1 млн рублей. Ответчиком является руководитель компании, депутат Гордумы Евгений Лазарев.

Сейчас на рассмотрении в суде находятся еще два аналогичных дела по другим компаниям.