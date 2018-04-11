Четыре нижегородских автобуса арестованы по итогам проверок в апреле 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Четыре нижегородских автобуса арестованы по итогам проверок в апреле 2018 года. Об этом в ходе брифинга 12 апреля сообщила и.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова.

"По маршруту Т-21 выяснилось, что документы были оформлены на перевозчика, который уже не существует. Автобус арестован, меры, в соответствии с законодательством, будут приняты. Перевозчики четырех автобусов не имеют полномочий на перевозку пассажиров", - рассказала Кузнецова. Она добавила, что по данным фактам арестованы два автобуса Т-21 и два автобуса Т-69.

По другим перевозчикам в ходе проверок также были выявлены нарушения, в их числе отсутствие системы ГЛОНАСС на автобусах.

"Мы непосредственно несем ответственность за работу общественного транспорта. Тот период, когда считалось нормальным ездить, не имея на то полномочий, закончился", - заявил глава города Владимир Панов.

Напомним, Панов заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71 в ходе брифинга 12 апреля 2018 года.

Как сообщалось ранее, нижегородцы высказали более 10,5 тысяч предложений по работе общественного транспорта в городе.