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Общество

Нижегородское правительство планирует внедрить в регионе "Карту гостя"

13 апреля 2018 12:09  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует внедрить в регионе "Карту гостя". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, торги на право исполнения услуги назначены на 16 апреля 2018 года. "Карта гостя" будет представлять собой систему, которая позволит туристам с помощью пластиковой карты посещать места общественного питания, гостиницы, рекреационные зоны, сувенирные магазины, музеи, театры, выставки, концертные залы, а также получать туристические услуги с учетом скидок. Проект готовится, в том числе, к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Информационное обеспечение работы проекта "Карта гостя" будет осуществляться на русском языке, а также на пяти иностранных языках – английском, испанском, немецком, французском, а также корейском либо китайском (язык будет уточняться в процессе реализации проекта).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,3 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области. Система "Карта гостя" должна быть готова к концу мая текущего года. Техподдержку подрядчик будет осуществлять до 25 декабря.

Напомним, правительство Нижегородской области и посольство Аргентины рассматривают возможность открытия временного консульского пункта в Нижнем Новгороде на время ЧМ.

Напомним также, что матчи мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

В групповом этапе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выступят Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария и Коста-Рика.

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