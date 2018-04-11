Нижегородское правительство и посольство Аргентины обсуждают открытие временного консульского пункта на время ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области и посольство Аргентины рассматривают возможность открытия временного консульского пункта в Нижнем Новгороде на время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, 11 апреля 2018 года врио губернатора Глеб Никитин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

"Каждая страна требует особого подхода. Мы сегодня это обсуждали, в частности, особенности латиноамериканского темперамента, который нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий. До сих пор количество гостей из Аргентины было незначительным, в 2017 году регион посетили всего 135 граждан Аргентины, на Чемпионат мира мы ожидаем больше пяти тысяч болельщиков. Очень важно, что матч с участием Аргентины в Нижнем Новгороде планирует посетить президент Аргентины Маурисио Макри. Мы с господином послом обсудили также вопросы безопасности, открытие временного консульского пункта. Кроме развития туристических связей мы обсуждали интенсификацию наших экономических отношений", - приводятся в сообщении слова Никитина.

"Хочется поблагодарить главу региона и всю его команду за теплый прием. Если говорить о готовности стадиона, то я хоть завтра готов выйти на поле. Все замечательно, мне очень понравилось, я поздравляю вас с тем, что у вас такой город и такой стадион, и больше всего меня впечатлило гостеприимство, с которым нас встретили. Я не сомневаюсь в том, что Нижний Новгород станет замечательной частью Чемпионата мира по футболу. Надеемся, что после Чемпионата мира наши контакты с Нижегородской областью не закончатся. Мы постараемся сделать всe, чтобы развивать отношения Аргентины и вашего региона в различных сферах", - сказал Лагорио.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

В групповом этапе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выступят Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария и Коста-Рика.