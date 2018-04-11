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Политика

Экс-руководитель московской компании Роман Колосов возглавит департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

13 апреля 2018 19:47  [22] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-руководитель московской компании Роман Колосов возглавит департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 13 апреля 2018 года.

Соответствующее решение принял мэр города Владимир Панов. Напомним, НИА "Нижний Новгород" 7 апреля сообщало, что руководитель этого департамента Владимир Рябцев в ближайшем времени должен покинуть пост. Одной из причин стала проверка аукционов на ремонт дорог, по результатам которой контрольно-ревизионное управление вывило много нарушений.

Как сообщили сегодня в мэрии, Рябцев написал заявление об уходе по собственному желанию. 13 апреля последней день работы Рябцева. Роман Колосов планирует приступить в начале следующей недели.

"Роман Колосов – специалист в области дорожного строительства, после вуза начинал инженером, последнее место – работы генеральный директор УК "Строй-Партнер" (Москва). Работал на крупных проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С 2016 по 2018 год возглавляемая им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил провести служебную проверку по действиям всех должностных лиц администрации города, которые имели отношение к проведению торгов на ремонт автомобильных дорог Нижнего Новгорода в 2018 году.

СПРАВКА:
Колосов Роман Юрьевич родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (г.Омск). Начал трудовой путь в должности инженера ПТО в ООО "Автострада". Работал в компаниях, занимающихся строительством и реконструкцией автомобильных дорог. С февраля 2016 года – генеральный директор ООО Управляющая компания "Строй-Партнер".

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