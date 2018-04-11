Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля Спорт

Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на стадионе.

Контракт на строительство объекта, рассчитанного на 45 тысяч зрительских мест, был подписан в конце 2014 года, на тот момент стадион оценивался примерно в 17 млрд рублей, срок завершения строительства был обозначен 25 декабря 2017 года. Забивку свай на месте строительства спортивной арены подрядчик начал в марте 2015 года.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объект получил спустя три года – 23 марта 2018 года.

Стадион открылся концертом группы Uma2rman, участники которой – Сергей и Владимир Кристовские – являются послами Нижнего Новгорода на ЧМ-2018.

Первый матч на открывшейся спортивной арене начался между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".

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