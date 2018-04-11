Последние новости рубрики Спорт
15 апреля 2018 15:00  [42] Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля
15 апреля 2018 08:00  [661] Пресс-тур для журналистов перед тестовым матчем на стадионе "Нижний Новгород"
14 апреля 2018 19:32  [969] Более 500 волонтёров будут встречать гостей тестового матча на "Стадионе Нижний Новгород" 15 апреля
13 апреля 2018 18:14  [256] Более двухсот пенсионеров из 17 районов Нижегородской области сдали нормы ГТО 12 апреля
12 апреля 2018 10:54  [1656] Нижегородский ФК "Олимпиец" проиграл красноярскому "Енисею" со счётом 0:1
12 апреля 2018 10:27  [392] Нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от облправительства
11 апреля 2018 15:45  [1769] Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области
11 апреля 2018 15:16  [1404] Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возглавил московский ХК "Динамо"
11 апреля 2018 12:53  [509] Правительство РФ планирует финансирование содержания стадиона "Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах
10 апреля 2018 16:09  [435] Хоккейные команды из России, Белоруссии и Латвии примут участие в X турнире на кубок губернатора Нижегородской области
Спорт

Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля

15 апреля 2018 15:00  [42] Спорт
Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля

Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на стадионе.

Контракт на строительство объекта, рассчитанного на 45 тысяч зрительских мест, был подписан в конце 2014 года, на тот момент стадион оценивался примерно в 17 млрд рублей, срок завершения строительства был обозначен 25 декабря 2017 года. Забивку свай на месте строительства спортивной арены подрядчик начал в марте 2015 года.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объект получил спустя три года – 23 марта 2018 года.

Стадион открылся концертом группы Uma2rman, участники которой – Сергей и Владимир Кристовские – являются послами Нижнего Новгорода на ЧМ-2018.

Первый матч на открывшейся спортивной арене начался между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".

Напомним, что клиенты Альфа-Банка могут получить билет на один из матчей ЧМ-2018, поскольку сейчас официальный банк турнира проводит масштабную национальную промо-кампанию. Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Розыгрыши проводятся еженедельно. Акция продлится до 1 июня 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph