Шесть кандидатов допущены до итоговой части конкурса на пост гендиректора "Нижегородэлектротранса" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Шесть кандидатов допущены до итоговой части конкурса на пост гендиректора "Нижегородэлектротранса". Об этом директор департамента транспорта Елена Кузнецова сообщила на совещании по отбору кандидатов в администрации города 16 апреля 2018 года.

Напомним, всего один кандидат прошел отбор по итогам тестирования на должность гендиректора МП "Нижегородэлектротранс". Необходимые более 75% правильных ответов дала только Елена Лекомцева, которая ранее работала в аппарате министерства транспорта, возглавляемого Александром Герасименко (сейчас замглавы администрации Нижнего Новгорода). При этом сегодня свои программы защищают шесть претендентов.

Как рассказала Кузнецова, первый кандидат, Евгений Ануфриев, имеет высшее образование, окончил Горьковское зенитно-командное ракетное училище ПВО, офицер с высшим военным образованием, инженер по эксплуатации радиотехнических средств. Общий стаж работы составляет 26 лет, стаж работы на руководящих должностях в муниципальных организациях девять месяцев. Последнее место работы – технический директор-руководитель контрактной службы в МП "Нижегородэлектротранс".

Второй кандидат - Владимир Котов, работает в должности дежурного ревизора аппарата главного ревизора управления ГЖД филиала ОАО "РЖД". Имеет высшее образование, специальность – организация перевозок на железнодорожном транспорте, квалификация – инженер путей сообщения. Общий стаж работы девять лет, на руководящих должностях – один год.

Третьим кандидатом стала Елена Лекомцева, которая имеет высшее образование. Общий стаж работы – 1 7 лет, на руководящих должностях – семь лет. Последнее место работы – министерство транспорта области.

Четвертый кандидат, Алексей Мокеев, имеет высшее образование, специальность – электроснабжение, квалификация - инженер. Общий стаж работы 13 лет. На данный момент работает в МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода".

Пятый кандидат Никита Суходеев также имеет высшее образование, по специальности юриспруденция. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Общий стаж работы восемь лет.

Шестой кандидат – Александр Хватов, образование высшее по специальности "Судовождение на внутренних водных путях", имеет квалификацию инженер-судоводитель. Также получил второе и третье высшие образования по специальности "Экономика и управление" и по специальности "Бухучет. Анализ и аудит". Общий стаж работы 20 лет, на руководящих должностях – четыре года. С июля 2017 года работает гендиректором в МП "Нижегородская городская транспортная компания".

Все кандидаты представили свои антикризисные программы по снижению убытков МП "Нижегородэлектротранс" и развитию трамваев и троллейбусов. Окончательное решение по выбору наиболее подходящего на эту должность кандидата будет принято позднее.

Напомним также, что 19 марта администрация внесла изменения в конкурс в части образования. Вместо высшего профессионального (технического или инженерно-экономического) образования достаточно наличие любого высшего образования. Конкурс на замещение вакантной был объявлен 7 марта.