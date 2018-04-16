Нижегородская администрация планирует направить более 9 млн рублей на декорирование четырех участков символикой ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить более 9 млн рублей на декорирование четырех участков символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Согласно информации, торги на право оказания данной услуги назначены на 11 мая. Как следует из документации, речь идет об участке протяженностью 798 метров по адресу пр. Молодежный, д. 80, корпус 2 (гаражный массив), участке протяженностью 100 метров по адресу ул. Карла Маркса, 44а (гаражный массив) и участке протяженностью 200 метров на участке ул. Совнаркомовская/ул. Стрелка. Они будут закрыты ограждениями с логотипами ЧМ. Кроме того, декоративной баннерной сеткой планируется закрыть административное здание по ул. Карла Маркса, 19а.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Работы должны быть выполнены до 1 июня, эксплуатационное обслуживание предусмотрено на срок до августа.



Ранее сообщалось, что 2,38 млн рублей будет выделено из областного бюджета для того, чтобы закрыть фальш-фасадом недостроенную гостиницу на ул. К.Маркса под рабочим названием "Мещерское озеро" (Ibis Stadium – прим. НИА "Нижний Новгород").



Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.



Напомним также, что в рамках масштабной национальной промо-кампании Альфа-Банка – официального банка турнира – любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции – 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ. За 70 дней до ЧМ стало известно имя первого клиента Альфа-Банка, получившего билет на финальный матч предстоящего турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Билет ей лично вручил спортивный комментатор – Виктор Гусев.