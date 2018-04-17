Нижегородские предприниматели обратились к депутатам за разрешением оставить торговые объекты на озелененных территориях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские предприниматели обратились к депутатам Гордумы за разрешением оставить нестационарные торговые объекты на озелененных территориях. Об этом депутат Дмитрий Краснов ("Единая Россия") сообщил в ходе заседания постоянной комиссии по имуществу 17 апреля 2018 года.

По его словам, ряду бизнесменов было отказано в заключении новых договоров в связи с действием областного закона "Об охране озелененных территорий". «Много лет более 20 нестационарных торговых объекта работали на этих территориях, теперь возможность заниматься предпринимательской деятельностью под вопросом», - сказал Краснов.

Заместитель директора департамента архитектуры Александр Корнилов заметил, что по областному закону от 07.09.2007 № 110-З "Об охране озелененных территорий" размещать такие объекты на озелененных территориях общего пользования - не разрешено, кроме выделенных проектом межевания участков, которые составляют не более 30% общей территории зеленого объекта.

Как уточнила директор департамента экономики и предпринимательства Ирина Егорова, этот запрет актуален только для озелененных территорий общего пользования – парков, скверов, а для озелененных территорий ограниченного пользования, например, внутриквартальных, запрет не действует. У тех предпринимателей, которые обратились в администрацию города, из 21 торговой точки только шесть расположены на озелененных территориях общего пользования.

Первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова рассказала, что в связи с многочисленными жалобами нижегородцев, сотрудники административно-технической инспекции города начали комплексные проверки в парках, чтобы выяснить, кто из предпринимателей работает незаконно. Итоги проверок она пообещала представить на следующей комиссии. Она также добавила, что взамен предпринимателем будут предоставлены альтернативные площадки для ведения торговой деятельности за пределами парков.

По итогам комиссии депутаты решили обратиться к главе города Владимиру Панову с просьбой о создании рабочей группы под руководством Дмитрия Краснова, для решения проблемы размещения торговых объектов (ларьков, мини-маркетов) на озелененных территориях.

Напомним, в марте 2018 года горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли и размещению нестационарных торговых объектов по продаже мороженого, прохладительных напитков, сувениров, продукции общественного питания и кваса.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация выделит около 4 млн рублей на снос 28 нелегальных киосков на пути клиентских групп FIFA. Также городская администрация сообщила о том, что в городе летом 2018 года планируется разместить 65 дополнительных нестационарных торговых объектов.