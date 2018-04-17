Дума Дзержинска Нижегородской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий Владислава Сивого Политика

Владислав Сивый Фото: ЛДПР

Дума Дзержинска Нижегородской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий Владислава Сивого. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, решение принято на основании личного заявления Владислава Сивого от 13 апреля 2018 года. Его полномочия депутата, избранного по одномандатному избирательному округу № 24, прекращены также с 13 апреля.

Также принято решение об изменении состава комитетов городской Думы, исключив депутата Владислава Сивого из состава комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитета по строительству, архитектуре и землепользованию.

Напомним, ранее высший совет ЛДПР принял решение передать мандат экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина Владиславу Сивому. Областная избирательная комиссия также приняла решение о передаче мандата.

СПРАВКА:

Владислав Валерьевич Сивый родился 19 октября 1975 года в г. Дзержинске. В 1997 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности "Юриспруденция".

С 2012 года по настоящее время работает в ООО "Строймонтаж-Проект" в должности президента.

Член партии "ЛДПР".