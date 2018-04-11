Облизбирком принял решение о передаче мандата депутата ЗС НО Никиты Сорокина Владиславу Сивому Политика

Владислав Сивый Фото: ЛДПР

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Избирательная комиссия Нижегородской области приняла решение о передаче мандата экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина Владиславу Сивому. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облизбиркоме 12 апреля 2018 года.



Заседание комиссии состоялось сегодня, 12 апреля. Решение о передаче мандата Владиславу Сивому было принято членами комиссии единогласно. Как пояснили в облизбиркоме, Сивый получит извещение о данном решении, после чего он должен будет в течение пяти дней сложить с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата Заксобрания Нижегородской области и предоставить соответствующую информацию в избирательную комиссию. Только после этого он сможет получить мандат депутата регионального парламента.



Напомним, решение передать мандат Никиты Сорокина Владиславу Сивому принял высший совет ЛДПР. Отметим, что Сивый на выборах в ЗС НО шел по 18-й региональной группе партсписка ЛДПР и занял в ней первое место. Сейчас он является депутатом дзержинской Думы по округу №24. После сложения полномочий в Думе по его округу должны будут состояться довыборы.



Как сообщалось ранее, сын бывшего заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина Никита Сорокин, избранный депутатом по партсписку ЛДПР, заявил о сложении полномочий в конце марта. Тогда же стало известно и об аналогичном решении Олега Сорокина, который сейчас находится в СИЗО. Региональный парламент досрочное сложение полномочий обоих депутатов согласовал.



СПРАВКА:

Владислав Валерьевич Сивый родился 19 октября 1975 года в Дзержинске. В 1997 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности "Юриспруденция". С 2012 года работает в ООО "Строймонтаж-Проект" в должности президента. Депутат городской Думы Дзержинска по одномандатному округу №24, лидер фракции ЛДПР в Думе.