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Политика

Облизбирком принял решение о передаче мандата депутата ЗС НО Никиты Сорокина Владиславу Сивому

12 апреля 2018 16:58  [80] Политика
Владислав Сивый

Владислав Сивый

Фото: ЛДПР

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Избирательная комиссия Нижегородской области приняла решение о передаче мандата экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина Владиславу Сивому. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облизбиркоме 12 апреля 2018 года.

Заседание комиссии состоялось сегодня, 12 апреля. Решение о передаче мандата Владиславу Сивому было принято членами комиссии единогласно. Как пояснили в облизбиркоме, Сивый получит извещение о данном решении, после чего он должен будет в течение пяти дней сложить с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата Заксобрания Нижегородской области и предоставить соответствующую информацию в избирательную комиссию. Только после этого он сможет получить мандат депутата регионального парламента.

Напомним, решение передать мандат Никиты Сорокина Владиславу Сивому принял высший совет ЛДПР. Отметим, что Сивый на выборах в ЗС НО шел по 18-й региональной группе партсписка ЛДПР и занял в ней первое место. Сейчас он является депутатом дзержинской Думы по округу №24. После сложения полномочий в Думе по его округу должны будут состояться довыборы.

Как сообщалось ранее, сын бывшего заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина Никита Сорокин, избранный депутатом по партсписку ЛДПР, заявил о сложении полномочий в конце марта. Тогда же стало известно и об аналогичном решении Олега Сорокина, который сейчас находится в СИЗО. Региональный парламент досрочное сложение полномочий обоих депутатов согласовал.

СПРАВКА:
Владислав Валерьевич Сивый родился 19 октября 1975 года в Дзержинске. В 1997 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности "Юриспруденция". С 2012 года работает в ООО "Строймонтаж-Проект" в должности президента. Депутат городской Думы Дзержинска по одномандатному округу №24, лидер фракции ЛДПР в Думе.

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