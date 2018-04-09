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Политика

Высший совет ЛДПР решил передать мандат депутата ЗС НО Никиты Сорокина Владиславу Сивому

09 апреля 2018 10:55  [476] Политика
Владислав Сивый

Владислав Сивый

Фото: ЛДПР

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Высший совет ЛДПР решил передать мандат экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина руководителю фракции ЛДПР в Думе Дзержинска Владиславу Сивому. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Владислав Атмахов 9 апреля 2018 года.

По его словам, в настоящее время дзержинский депутат претендует на вакантный мандат, однако окончательное решение будет принимать избирательная комиссия Нижегородской области. По предварительным данным, заседание облизбиркома состоится 12 апреля. "Если избирком не обнаружит каких-то нарушений, тогда кандидатура будет считаться утвержденной", - отметил Владислав Атмахов.

Отметим, что Сивый на выборах в ЗС НО шел по 18-й региональной группе партсписка ЛДПР и занял в ней первое место. Сейчас он является депутатом дзержинской Думы по округу №24, в связи с этим, если Владислав Сивый получит мандат депутата регионального парламента, по его округу должны состояться довыборы.

Напомним, сын бывшего заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина Никита Сорокин, избранный депутатом по партсписку ЛДПР, заявил о сложении полномочий в конце марта. Тогда же стало известно и об аналогичном решении Олега Сорокина, который сейчас находится в СИЗО. Региональный парламент досрочное сложение полномочий обоих депутатов согласовал.

СПРАВКА:
Владислав Валерьевич Сивый родился 19 октября 1975 года в Дзержинске. В 1997 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности "Юриспруденция". С 2012 года работает в ООО "Строймонтаж-Проект" в должности президента. Депутат городской Думы Дзержинска по одномандатному округу №24, лидер фракции ЛДПР в Думе.

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