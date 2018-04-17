Суд обязал ООО "Гурман" освободить от самовольных строений участок на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Ирина Славина

Суд обязал ООО "Гурман" освободить от самовольных строений участок на ул. Верхнепечерской и Германа Лопатина в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, с иском об очистке участка в арбитражный суд обратилось региональное министерство имущественных отношений. Суд также постановил привести этот участок в пригодное для дальнейшего использования состояние.

"Несмотря на отсутствие договора аренды и отзыв разрешения на строительство, ООО "Гурман" в ускоренном порядке приступило самовольному строительству. Министерство имущественных отношений обратилось в правоохранительные органы, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Он также подчеркнул, что бизнес должен учитывать мнение общественности. "Мы готовы помогать инвесторам в решении проблем, но не можем допустить того, чтобы предприниматели уклонялись от своих обязательств", - добавил министр.

Напомним, в начале февраля министерство добилось отзыва разрешения на строительство у ООО "Гурман", которому в 2011 году был предоставлен участок под строительство пункта обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники. Компания длительное время не осваивала участок и накопила задолженность по оплате платежей, предусмотренных соглашением об инвестпроекте. Кроме того, местные жители обратили внимание на то, что застройщик вел массовую вырубку зеленых насаждений, что вызвало сильное недовольство горожан.

Напомним также, что жительница ул. Верхнепечерской в октябре 2017 года обратилась в облправительство с просьбой восстановить вырубленный сквер.