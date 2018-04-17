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Общество

Александр Сериков планирует праздник освобождения от синего забора Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде на 30 мая

17 апреля 2018 18:34  [161] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков предложил провести 30 мая праздник по случаю освобождения от синего забора Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
"Я хочу попросить депутатов обратиться к главе города, чтобы организовать праздник открытия набережной в формате народного гуляния. 10 лет синего забора внесли много диссонанса в отношение горожан к этому месту, и сейчас надо использовать процедуру окончания работ, чтобы сделать общегородской праздник. Пусть люди порадуются, что можно увидеть Волгу", - сказал он на заседании постоянной комиссии по архитектуре Гордумы 17 апреля 2018 года.

"Мы со стороны комиссии только за. Надо обратиться к главе города Владимиру Панову с просьбой согласовать праздник", - ответил председатель комиссии Андрей Дранишников ("Единая Россия"). Один из депутатов предложил пригласить на праздник экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Окончание работ по благоустройству набережной запланировано в период с 15 по 30 мая. Сериков предложил провести праздник 30 мая.

Напомним, нижегородская администрация не планировала убирать синий забор до конца реконструкции Нижневолжской набережной. По контракту срок – 30 мая 2018 года. В октябре 2017 года действующий на тот момент глава администрации города Сергей Белов сообщил, что забор с набережной планируется убрать в декабре 2017 года. Благоустройство началось в июле 2017 года.

Как сообщалось ранее, в 2007 году ООО "Трейд-Парк" планировал построить туристический комплекс на набережной. Общий объем инвестиций составлял 900 млн рублей, из которых 180 млн будет направлено на благоустройство набережной. Туристический комплекс должен был включать в себя торговые площади (40%), предприятия общественного питания (30%), кинотеатр, детские игровые зоны. В январе 2017 года верховный суд РФ отказал ООО "Трейд-Парк" в рассмотрении жалобы на незаконность расторжения договора аренды участка земли на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.

Ранее компания просила пересмотреть решение от 14 июля 2014 года о расторжении договора аренды земли на Нижневолжской набережной в связи с вновь открывшимися обстоятельствами: "Трейд-Парк" установил, что имущество причальной стенки, которое, согласно выводам суда, было уничтожено, поставлено на государственный кадастровый учет, в отношении него осуществляется госрегистрация прав РФ".

В апреле 2016 года Арбитражный суд Нижегородской отказал застройщику и оставил прежнее решение в силе. В июне 2016 года Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение. Кроме того, в феврале 2016 года суд обязал "Трейд-Парк" снести объекты незавершенного строительства на набережной. Это решение застройщик обжаловал, но суд оставил решение в силе.

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