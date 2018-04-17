Комиссия по архитектуре Думы Нижнего Новгорода одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 177 млн рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия по архитектуре Думы Нижнего Новгорода одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 177 млн рублей. Как сообщил на заседании постоянной комиссии 17 апреля 2018 года директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, основная часть средств пойдет на строительство школ и детсадов.

"В 2018 году предлагается увеличить доходы бюджета на 177 млн рублей. На такую же сумму предлагается увеличить расходы в сумме 122 млн рублей на строительство школ и детсадов. Плюс расходы по реконструкции участков автомобильных дорог по пр. Ленина и пр. Октября - 51 млн рублей, а также расходы на организацию колл-центра для сотрудников транспортной сферы", - рассказал Мочалкин.

"В рамках подготовки к ЧМ-2018 предлагается перераспределить расходы на ремонт фасадов по маршруту следования клиентских групп FIFA в сумме 76 млн рублей в пользу расходов на снос расселенных аварийных домов вдоль этого маршрута - 43 млн рублей, освещение вокруг Мещерского озера – 2 млн рублей и расходы департамента благоустройства администрации – 30 млн рублей", - добавил он.

Таким образом, доходы составят 30 млрд 227 млн рублей, расходы - 31 млрд 367 млн рублей. Дефицит не изменился и составляет 1 млрд 140 млн рублей.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался, не будет ли снос аварийных домов происходить в ущерб ремонту фасадов. "Уточнена программа по ремонту фасадов в части сокращения. Какие-то средства перераспределяются на снос расселенных аварийных домов", - сказал Мочалкин. "Речь шла о домах на Мещере, которые находятся за стадионом, там очень большой объем. Их физическое состояние не настолько плохое. Первоначально они в программе по ремонту фасадов были. Мы приняли решение, что они могут еще постоять", - ответил председатель комиссии Андрей Дранишников ("Единая Россия").

Напомним, что в Нижегородской области к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется отремонтировать 280 фасадов, в том числе 19 ОКН. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области намерено было упростить согласование ремонта фасадов в преддверии ЧМ-2018. Ранее ряд собственников домов в Нижнем Новгороде отказывались от ремонта фасадов.