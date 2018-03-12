Ряд собственников домов в Нижнем Новгороде отказываются от ремонта фасадов к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ряд собственников домов в Нижнем Новгороде отказываются от ремонта фасадов, проводимого в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил директор департамента жилья администрации города Павел Марков заседании комиссии Гордумы по строительству и архитектуре 13 марта 2018 года.

Он отметил, что ухудшилась ситуация по шести муниципальным объектам, которые находятся на балансе КУГИ, затягиваются сроки по согласованию документации.

Марков добавил, что по другим объектам тоже есть проблемы. Есть отказы собственников, которые не согласованы с тем, чтобы их дома ремонтировали. Среди них больше всего домов в Нижегородском районе (15 объектов). Жилищная инспекция города выдала предписания собственникам, где обязывает их согласиться на ремонт.

Замглавы администрации Анатолий Молев подчеркнул, что градозащитники заинтересовались объектами культурного наследия по программе ремонта к ЧМ-2018, управление госохранкультуры области также отрабатывает с управляющими компаниями и подрядчиками все спорные моменты. Он напомнил, что если подрядчик не имеет лицензии на ремонт ОКН, то ему запрещено проводить работы.

"Всего по программе планируется отремонтировать 253 многоквартирных дома и 12 муниципальных объектов. Срок сдачи объектов - 15 мая 2018 года. Сметы по всем объектам будут согласованы до конца этой недели. Если будет формироваться экономия, то средства пойдут, в первую очередь, на дома Ленинского района", - добавил Павел Марков. Он пообещал, что до конца этой недели сметы по всем зданиям будут утверждены.

Напомним, в январе 2018 года депутат Гордумы от "Единой России" Андрей Дранишников просил включить в перечень по ремонту фасадов дома в Ленинском районе. Тогда этого не получилось ввиду ограниченности бюджетных средств. На заседании комиссии 13 марта Дранишников попросил депутата Максима Жука (округ №10, Ленинский район) проконтролировать, чтобы дополнительные деньги в результате экономии средств пошли, в первую очередь, на ремонт фасадов домов №2,4,6,8 по пр. Ленина.

Как сообщалось ранее, основной объем работ планируется выполнять на фасадах многоквартирных домов и муниципальных зданий, расположенных в Автозаводском, Канавинском районах, а также в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что Нижнему Новгороду из областного бюджета будет выделено 285 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ.