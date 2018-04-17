Комиссия по имуществу нижегородской Думы отложила вопрос передачи городу противогололедной системы на Казанском съезде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены постоянной комиссии по имуществу Гордумы перенесли вопрос передачи системы автоматической противогололедной обработки на Казанском съезде на баланс Нижнего Новгорода. Об этом председатель комиссии Кирилл Лазорин ("КПРФ") сообщил в ходе заседания 17 апреля 2018 года.

"Вопрос был внесен по инициативе депутата Евгения Лазарева, но ему хватило письменных ответов, поэтому он снял этот вопрос", - сказал Лазорин.

Согласно информации в запросе Лазарева, система была установлена на Казанском съезде в 2010 году. ЗАО "Инженерный центр-Нижний Новгород" вложило порядка 17 млн рублей в установку, но с января 2016 года система не функционирует, так как контракт с подрядной организацией не был продлен. Лазарев предложил рассмотреть вопрос о принятии в муниципальную собственность систему в целях дальнейшей эксплуатации и обслуживания. В администрации Лазареву ответили, что в настоящее время система находится в технически неисправном состоянии. В связи с тем, что система включает в себя целый комплекс оборудования (метеорологическая рабочая станция, система контроля, емкости для реагента, магистраль высокого давления и форсунки), для запуска вновь требуется значительный объем финансовых вложений, поэтому принятие объекта в муниципальную собственность нецелесообразно.

Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Валентина Никулина в письменном ответе сообщила, что данный вопрос рассматривался в 2015 году при обращении АО "Инженерный центр – Нижний Новгород" (ранее был ЗАО) об оказании содействия в принятии в муниципальную собственность двух систем обработки дорог реагентами: на Казанском съезде и на спуске к метромосту. Но для того, чтобы принять системы, организация должна предоставить правоустанавливающие документы на передаваемые сооружения, техническую документацию и стоимостные характеристики, а также запросы в администрацию, но в итоге документы от АО "Инженерный центр – Нижний Новгород" в комитет не поступали. От гендиректора организации Александра Мартина в конце 2015 года поступил ответ в КУГИ, что они просят оказать содействие в безвозмездном приеме-передаче основных средств-сооружений двух систем. В КУГИ ответили, что необходимо предоставить комплект документов. В итоге КУГИ еще раз направило письмо в АО "Инженерный центр – Нижний Новгород" с просьбой рассмотреть возможность принятия объектов в собственность города.

На заседании комиссии по имуществу 17 апреля депутаты порекомендовали Лазорину вернуться к рассмотрению этого вопроса позднее ввиду того, что к работе системы накопились претензии. "До первого снегопада машина проходит этот распылитель реагента, а потом снегом заваливает и все – не работает. 17 млн рублей потратили, а толку нет от этой системы", - заметил депутат Герман Карачевский ("ЛДПР").

Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании постоянной комиссии в мае, либо позднее.