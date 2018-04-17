Глеб Никитин пообещал жителям Городецкого района Нижегородской области ремонт краеведческого музея и новый спортзал Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал жителям Городецкого района ремонт краеведческого музея и новый спортзал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

18 апреля глава региона посетил с рабочим визитом Городецкий район и провел встречу с жителями. В ней приняли участие 280 жителей района, выступили 25 человек, прозвучало 37 вопросов.

Так, почетный житель Городца Валерий Салов сообщил о необходимости ремонта в Городецком краеведческом музее, 100 лет со дня основания которого будет отмечаться в 2020 году. Глеб Никитин поддержал проведение ремонта в музее, по его словам, соответствующее решение будет принято после проведения дополнительной проверки.

Также на встрече выступила заслуженный тренер России Лариса Белова (первый тренер гимнасток Дины и Арины Авериных). Как отметила Лариса Белова, в Заволжье были воспитаны три Олимпийских чемпиона, Чемпионы мира и Европы. "В Заволжье очень нужен новый спортивный зал. У нас очень много девочек хотят заниматься художественной гимнастикой, потому что у них есть примеры", - сказала она.

"Новому спортивному залу по художественной гимнастике в Заволжье быть, и надо этот вопрос решить максимально быстро", - ответил Беловой Глеб Никитин.

Также на встрече прозвучал вопрос о необходимости замены школьных автобусов в МБОУ "Бриляковская средняя школа". Глава региона сообщил, что планируется приобретение в лизинг 45 новых автобусов для перевозки детей. "Проблему эту решим обязательно. Разработана программа вывода из эксплуатации старых школьных автобусов. Ваша заявка обязательно будет учтена", - отметил он.

Кроме того, в ходе общения с жителями Никитин обсудил вопросы ремонта дорог в Городце и поручил министерству транспорта и автомобильных дорог запланировать выделение средств, полученных в результате экономии по итогам торгов, на заявку Городецкого района на дополнительные 23 млн на эти цели.

Также был рассмотрен вопрос о ненадлежащем состоянии дома № 7 по улице Доброй, построенном для переселения жителей ветхого фонда. Глава региона принял решение лично проинспектировать состояние дома. По итогам проверки Глеб Никитин дал поручение региональному минстрою и министеству ЖКХ проверить качество работы подрядчика, а также выяснить, как домоуправляющая компания выполняет свои обязательства по обслуживанию дома.