Департамент благоустройства намерен поставить контейнеры по раздельному сбору ТБО в Нижнем Новгороде только в период ЧМ-2018 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент благоустройства намерен поставить цветные контейнеры по раздельному сбору ТБО в Нижнем Новгороде только в период ЧМ-2018. Об этом заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Роман Ухабин сообщил в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экологии 19 апреля 2018 года.

"Размещена госзакупка на покупку контейнеров и урн по раздельному сбору мусора. Затраты – полностью из городского бюджета. Всего поставят 1100 контейнеров по разным цветам. Зеленый для не перерабатываемых отходов, желтый - для перерабатываемых. Вывозить мусор будут на полигон МАГ-1. Раздельный сбор организован только в двух местах – это территория последней мили вокруг стадиона и фан-зона на площади Минина. После ЧМ-2018 раздельного сбора мусора в этих местах не будет, контейнеры уберут", - рассказал Ухабин.

"Завершены переговоры по площадкам размещения. Две компании - УК Канавинского района и организация ООО "ЖУК", приняли на себя обязательства по размещению контейнеров. До 15 мая вся территория микрорайона Мещерское озеро будет обеспечена раздельным сбором ТБО", – сказал директор департамента жилья администрации города Павел Марков.

Депутаты поинтересовались, в связи с чем только на время ЧМ-2018 будет организован раздельный сбор мусора, почему после чемпионата нельзя оставить контейнеры и продолжить работу. "Не так однозначен вопрос, это связано с нормами федерального законодательства. Установка контейнеров на постоянной основе потребует допрасходов. Введение раздельного сбора не должно увеличивать расходы по транспортировке. Надо разрешить это делать региональному оператору. Должен быть комплексный подход", - ответила заместитель министра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, те контейнеры, которые были закуплены за счет бюджета, после Чемпионата будут использованы для муниципальных нужд под сбор мусора, без применения технологии раздельного сбора. Остальные контейнеры, которые арендованы у коммерческих организаций, вернут.

Председатель комиссии по экологии Михаил Кузнецов заметил, что предприниматели готовы за свой счет устанавливать контейнеры, в этом вопросе проблем нет. На комиссии депутаты приняли информацию к сведению. Новых предложений по тому, чтобы оставить контейнеры после чемпионата, не поступило.

Администрация Нижнего Новгорода изначально планировала организовать раздельный сбор мусора в трех местах расположения объектов Чемпионата мира по футболу: на территории вокруг стадиона, зоны болельщиков (пл. Минина), а также в местах продажи билетов, в частности в районе Дворца спорта.

Напомним, что правительство области разработало порядок раздельного сбора твердых коммунальных отходов в регионе. В проекте прописано, что пока раздельное накопление отходов предполагается осуществлять в два контейнера.