Дирекция спортмероприятий планирует направить почти 70 млн рублей на управление "последней милей" стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" планирует направить почти 70 млн рублей на услуги по управлению территорией "последней мили" вокруг стадиона "Нижний Новгород" в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок 22 марта 2018 года.

Согласно материалам, 12 апреля планируется подвести итоги запроса предложений на право оказания данной услуги, направленной на оказание навигационной помощи гостям мероприятия.

Обязательства исполнителя содержат четыре группы составляющих: подготовительные и организационные мероприятия в период тестовых матчей и матчей ЧМ-2018, инфраструктурно-техническое обеспечение, обеспечение безопасности, осуществление управления и контроля. В частности, исполнитель будет обязан оснастить Центр управления территорией "последней мили", создать систему наружного видеонаблюдения, обеспечить возможности обмена информацией посредством применения портативных переносных радиостанций для гражданской радиосвязи и обеспечить транспортное обслуживание отдельных категорий гостей мероприятий.

Согласно документации, в срок до 29 апреля исполнитель обязуется выполнить основные работы, в том числе по обеспечению безопасности в день проведения тестового матча 28 апреля 2018 года, в срок до 7 мая - в день проведения тестового матча 6 мая.

Напомним, что дирекция по проведению спортивных мероприятий планирует направить 5 млн рублей на церемонию открытия стадиона "Нижний Новгород".

Напомним также, на 15 апреля также назначено проведение первого тестового матча на стадионе. Сыграют ФК "Олимпиец" и петербургский ФК "Зенит 2". Еще два тестовых матча "Олимпиец" проведет 28 апреля с ФК "Ротор" (Волгоград) и 6 мая с ФК "Луч Энергия" (Владивосток).

Как сообщалось ранее, Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ-2018.