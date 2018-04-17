Нижегородская администрация намерена начать пилотный проект по внедрению в детсадах и школах меню для аллергиков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Вадим Панов сообщил о введении в школах меню для аллергиков. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, мэр рассказал об этом на встрече с родителями учеников по вопросу развития системы школьного питания. "В ближайшее время мы начнем пилотный проект в детсадах и, возможно, школах одного из районов города. Родители смогут подать заявление, что их ребенку по каким-то причинам необходимо индивидуальное питание. Например, отдельно будут составлять меню для аллергиков. По этому меню будут отдельно поставляться продукты, в том числе напрямую с молочной кухни. В течение месяца будут первые результаты, мы их оценим, опросим родителей. Если они будут довольны, распространим эксперимент на другие районы", – сказал он.

На встрече также обсуждалась возможность организации общественного контроля в школьных столовых с участием родителей. Кроме того, могут быть пересмотрены интервалы питания во время школьных перемен. Продолжится и работа по улучшению школьного меню. Поставщики продуктов в школы рассказали, что поиск новых блюд, которые понравились бы детям, – это работа творческая, интересная но сложная.

"Сейчас дети лучше всего едят куриные котлетки, отбивные, наггетсы, многие любят соте из филе с овощами. Поэтому мы чаще всего готовим из мяса птицы и нежирной говядины. Конечно, стараемся и к рыбе приучать, но это непросто. Проводили отдельные кулинарные советы, опросы родителей, опросы учеников, какую только рыбку не предлагали: и с овощами, и с творогом, но рыбные блюда среди детей никак не приживаются", – пояснила генеральный директор торгового дома "Народный" Галина Калачева, добавив, что из напитков современные школьники предпочитают чай с лимоном и ягодные напитки, а от какао отказываются.

Свои пожелания и предложения по поводу блюд школьного меню можно озвучить, позвонив на "горячую линию" ЕЦМЗ по телефону (831) 216-12-92. Фото и видео можно отправить в мессенджерах на номер +7 999 077-12-92.

Напомним, ранее ЕЦМЗ отвечало на просьбы о введении в школьное питание гипоаллергенного меню, что этот вопрос не входит в компетенцию предприятия.

Также сообщалось, что прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.