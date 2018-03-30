МП "ЕЦМЗ" ответило на замечания родителей по вопросу организации питания в нижегородских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "ЕЦМЗ" ответило на замечания родителей по вопросу организации питания в нижегородских школах. Об этом генеральный директор предприятия Вячеслав Немцев сообщил в письме от 21 марта 2018 года на имя главы города Владимира Панова, который ранеепоручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов.

В письме, имеющемся в распоряжении редакции, содержатся комментарии родителей, где они озвучивают свои предложения по улучшению ситуации.

А.А. Заремба спросил о том, можно ли примерное меню разместить на сайте школ. В ЕЦМЗ ответили, что на сайте МП ежедневно размещается стандартное меню на текущий и следующий день. С учетом пожеланий цикличное (примерное) меню будет также размещено на сайте ЕЦМЗ со 2 апреля 2018 года. Предприятие готово дублировать ссылки и на сайтах школ.

П.В. Кульнев заметил, что родители недовольны банковским процентом при оплате школьного питания. В ЕЦМЗ ответили, что в девяти школах города оплата без комиссии доступна через личный кабинет родителя на сайте ЕЦМЗ, благодаря собственному разработанному программному обеспечению. Однако масштабирование такого подхода на все школы города в настоящее время не предусмотрено, так как "это негативно отразится на финансовых показателях деятельности предприятия".

Родителям предложили платить без комиссии в кассе предприятия по адресу ул. Витебская,6. К новому учебному году ЕЦМЗ намерено разместить аппараты по приему беспроцентных платежей дополнительно по двум адресам: ул. Ванеева, 205 и ул. Народная, 38.

Также в ЕЦМЗ заметили, что средняя стоимость питания одного ученика в месяц составляет 1300-1500 рублей. При оплате через систему Сбербанк-онлайн процент комиссии составит 1% от суммы (13-15 рублей в месяц). До конца учебного года планируется провести переговоры с ПАО "Сбербанк" о снижении комиссии.

И.В. Родионов попросил пересмотреть технологические карты и заменить фарш на мясо.

"В 2013 году на базе ЕЦМЗ было организовано собственное мясное производство, в задачи которого входит подготовка мясных продуктов. Предпосылкой создания такого производства стало отсутствие технической возможности во многих школах для переработки мяса согласно стандартам предприятия (высокий физический износ или отсутствие необходимого оборудования на пищеблоках). В централизованных условиях мясные продукты перерабатываются в зависимости от требований меню. Соответственно, на пищеблоки школ мясная продукция поставляется в ассортименте. Подобный подход позволяет предприятию производить мясные продукты, соответствующие единому стандарту качества и безопасности, а также снизить трудозатраты персонала в школах на подготовку мясных продуктов", - говорится в ответе ЕЦМЗ.

Е.Н. Хваткова попросила привлечь при составлении меню для детсадов диетологов, в связи с тем, что питание должно быть гипоаллергенным. В ЕЦМЗ ответили, что данный вопрос не входит в компетенцию предприятия.

Н.Е. Соболева сообщила, что цена питания не соответствует качеству. "Я хочу видеть меню накануне, чтобы иметь возможность снять или поставить ребенка на питание. Надо сделать свободный выбор блюд", - сказала Соболева.

"В марте 2018 года разработана и внедряется возможность постановки и снятия ребенка с питания родителями через "Личный кабинет". В старших классах ученики зачастую отказываются от горячего питания. ЕЦМЗ запустило проект "Меню свободного выбора", который реализован в 16 школах города. Практика такой организации питания показала повышение охвата питанием среди старшеклассников, но одной из важнейших задач является выполнение норм по определенным продуктам. Свободный выбор блюд не дает возможности выполнять и отслеживать данные нормы, поэтому Роспотребнадзор согласовал использование данной системы только для старшеклассников 9-11 классов", - прокомментировали в ЕЦМЗ.

С.Ф. Лаптев предложил проводить ежемесячный анализ питания в школе и сделать охват питания в школе критерием величины надбавки к зарплате директора школы, а также попросил увеличить в молочных раздатках ассортимент продукции, внедрить вакуумные упаковки, изменить время работы, объявить конкурс на красивое название раздатков, организовать заказную систему, а для школ внедрить меню лагеря "Артек".

"МП разделяет мнение о необходимости учета охвата питания в оценке результатов деятельности директоров школ, но считаем, что в этом процессе должны принимать активное участие и ответственные по питанию, и классные руководители", - сообщили в МП.

"Мы проанализировали меню "Артек", наше меню, в среднем на 70%, повторяет меню лагеря "Артек". Некоторые блюда взяты на проработку, и в ближайшее время будут рассмотрены для включения в меню", - говорится в ответе ЕЦМЗ.

Что касается развития молочных раздатков, то в ЕЦМЗ предложили Панову рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по передаче функции выдачи продукции МБУЗ "Молочная кухня" в ведение МП "ЕЦМЗ" на базе двух молочных раздатков/магазинов по адресам: ул. Звездинка, 9 и ул. Рокоссовского, 9.

О.В. Молочный напомнил, что существует поручение президента Владимира Путина об увеличении охвата питанием в школе до 98%, при этом родитель заметил, что некоторые дети не воспринимают здоровую и правильную пищу, а должна быть пропаганда здорового питания. На что в ЕЦМЗ ответили, что со своей стороны они организуют презентации-дегустации школьного меню, специалисты ЕЦМЗ участвуют в школьных собраниях и встречах с детьми, а информация о здоровом питании представлена на сайте МП.

Руководство ЕМЦЗ по итогам замечаний от родителей предложило определить политику и стратегию на уровне города, централизовать управление и разработать единую программу "Развитие системы социального питания на 2019-2024 г.г", а также создать системный контроль за питанием совместно с ОНФ и проработать примерное меню с учетом пожеланий родителей, ОНФ, детей и специалистов.

Напомним, свои вопросы по организации школьного питания нижегородские родители могут задавать по телефону горячей линии (831) 216-12-92, а также отправить фото и видео на номер +7 999 077 12 92 в мессенджерах.

Как сообщалось ранее, прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.