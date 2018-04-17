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Общество

Нижегородская мэрия проводит опрос на имя первого поезда на станции "Стрелка"

19 апреля 2018 19:12  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская мэрия проводит опрос на имя первого поезда, который прибудет на станцию "Стрелка".

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 19 апреля 2018 года, опрос проходит на сайте мэрии и в ряде СМИ до 25 апреля. Предлагается выбрать имя из девяти вариантов (Максим Горький, Валерий Чкалов, Евгений Евстигнеев, Нижегородец, Метростроевец, Спортсмен, Нижегородская ярмарка, Стрелка, Стадион Нижний Новгород). Кроме того, можно предложить свой вариант, отправив его на электронную почту poezdstrelka@mail.ru

"Традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира. В Стокгольме, например, каждому вагону дают обычное человеческое имя. В Москве сейчас работают 20 именных составов метро. У нас, в Нижнем, на линии выходят поезда "Пионер", "70 лет Победы", "Кузьма Минин". "Минин", кстати, был первым поездом, приехавшим на "Горьковскую" после ее открытия", – отметил глава города Владимир Панов.

Напомним также, что правительство РФ в марте выделило из резервного фонда 645,5 млн рублей на строительство нижегородского метро.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен 23 марта 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Срок исполнения составляет 37 месяцев – то есть, до конца апреля 2018 года.

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