Члены комиссии по экологии нижегородской Думы поддержали вопрос включения участка под аквапарк в границы Автозаводского парка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссии по экологии нижегородской Думы поддержали вопрос включения участка, ранее выделенного под строительство аквапарка, в озелененную территорию Автозаводского парка. Такое решение было принято депутатами на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии 19 апреля 2018 года.



Вопрос о возможности включения участка площадью 1,7 га в границы парка был внесен по инициативе градозащитницы, председателя Союза попечительских советов Нижегородских парков Марии Поповой.

Напомним, что застройщик ЗАО "Корос-Аква"планировал построить на участке коммерческий объект, который включал аквапарк и кафе, в 2011 году, но проиграл суды в 2013 году и передал участок в муниципальную собственность.



"Формально участок находится внутри парка, но юридически озелененной территорией общего пользования (ОТОП) не является. Решением Гордумы границы Автозаводского парка были приняты с изъятиями участков, отданных застройщикам под возведение капитальных объектов. Арендаторами участков, выведенных за границы Автозаводского парка, были ЗАО "Корос-Аква" и ООО "Светелка", - напомнила Попова.



Заместитель директора департамента строительства администрации города Александр Корнилов рассказал, что теперь изменить границы парка можно несколькими способами: вносить изменения в проект планировки и межевания (ППМ) 2009 года, изменить порядок ведения городского перечня озелененных территорий или создать еще один участок в Автозаводском парке. Соответствующее постановление администрации направлено в госсохранкультуры области на утверждение в течение месяца.



Депутаты поддержали вопрос включения участка в парковые границы. Председатель комиссии Михаил Кузнецов ("Единая Россия") предложил направить в департамент строительства рекомендательное письмо со всей информацией и начинать вносить участок в озелененную территорию. "Удалось спасли 300 деревьев, которые были приговорены к вырубке ради спорного капитального объекта", - заметила Попова.



Корнилов добавил, что договор аренды с ЗАО "Корос-Аква" был расторгнут. Компании был предоставлен другой участок под строительство аквапарка - около микрорайона Юг. Инвестор намерен был выйти на стройплощадку аквапарка не раньше осени 2017 года.



Напомним, что строительство другого объекта – аквапарка на пр. Гагарина ООО "Акватория развлечений" планировалось достроить в IV квартале 2019 года. Изначально, объект планировалось построить к августу 2016 года.