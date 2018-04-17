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Бизнес

Правительство Нижегородской области и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по проекту "Умный регион" 20 апреля

20 апреля 2018 12:12  [73] Бизнес
Михаил Осеевский и Глеб Никитин

Михаил Осеевский и Глеб Никитин

Фото: ПАО "Ростелеком"

Правительство Нижегородской области и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации программы инновационного развития городов "Умный регион" 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подписи в документе поставили врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Как отмечается в пресс-релизе, "Умный регион" является одним из приоритетных направлений государственной программы "Цифровая экономика РФ". Нижегородская область вошла в список 20 пилотных субъектов РФ по реализации данного проекта. Глеб Никитин подчеркнул, что правительство области и "Ростелеком" уже сейчас вместе работают по целому ряду направлений: АПК "Безопасный город", система весогабаритного контроля на дорогах региона.

"В рамках соглашения мы будем реализовывать дополнительные проекты, которые впоследствии будут интегрированы в единое платформенное решение: информатизация парковочных пространств, работа с энергосервисными контрактами, связанная с модернизацией системы освещения. "Ростелеком" – надежный, компетентный партнер. Мы не сомневаемся, что можем рассчитывать на его качественную и масштабную работу", - подчеркнул глава Нижегородской области.

Одним из возможных направлений взаимодействия директор ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский назвал внедрение технологий дистанционной передачи информации с коммунальных счетчиков. "Хочется также отметить, что "Ростелеком" в этом году завершил подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету. Это дает возможность развития телемедицины, и Нижегородская область имеет очень серьезный результат в этом отношении", - подчеркнул Осеевский.

"Мы намерены сотрудничать с государственными заказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные и IT-задачи муниципалитетов под ключ. "Ростелеком" для создания сложных инфраструктурных решений готов задействовать сверхскоростные каналы связи, собственную IT-инфраструктуру, дата-центры и облачный софт, обеспечивать киберзащиту и техническую поддержку", - заявил директор "Ростелекома".

После подписания соглашения правительство Нижегородской области и "Ростелеком" планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, определить первоочередные направления в реализации соглашения. Соглашение, в частности, определяет условия взаимодействия сторон при решении приоритетных задач в следующих сферах: ЖКХ, формирование комфортной для граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования, развитие городских транспортных систем.

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