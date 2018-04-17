Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 4 млрд рублей

Фото:
Правительство Нижегородской области намерено прокредитоваться на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, правительство объявило пять аукционов на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий. Лимит задолженности по трем кредитным линиям должен составить по 1 млрд рублей, еще по двум – по 500 млн рублей. Средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита облбюджета.
Срок кредитных линий – один год. Максимальная ставка по ним составляет 8%. Таким образом, за все пять кредитов регион готов заплатить почти 320 млн рублей. Торги назначены на 11 мая 2018 года.
Напомним, по данным на 1 апреля госдолг Нижегородской области составляет 73,5 млрд рублей. Дефицит бюджета в апреле планируется увеличить до 3 млрд 3 млн рублей (на 324 млн рублей).
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+