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Экономика

Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 4 млрд рублей

20 апреля 2018 13:02  [26] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено прокредитоваться на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, правительство объявило пять аукционов на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий. Лимит задолженности по трем кредитным линиям должен составить по 1 млрд рублей, еще по двум – по 500 млн рублей. Средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита облбюджета.

Срок кредитных линий – один год. Максимальная ставка по ним составляет 8%. Таким образом, за все пять кредитов регион готов заплатить почти 320 млн рублей. Торги назначены на 11 мая 2018 года.

Напомним, по данным на 1 апреля госдолг Нижегородской области составляет 73,5 млрд рублей. Дефицит бюджета в апреле планируется увеличить до 3 млрд 3 млн рублей (на 324 млн рублей).

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