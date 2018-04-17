Ходатайство об аресте замглавы администрации Балахнинского района Нижегородской области поступило в суд Политика

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Суд рассмотрит ходатайство об аресте заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте областного суда 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, с ходатайством в Московский районный суд обратилось СУ СК РФ по региону, которое считает, что гражданин превысил свои должностные полномочия, выдав разрешение на реконструкцию здания автостанции.

В ходатайстве говорится, что замглавы администрации мог совершить преступление, предусмотренное п."в" ч.3 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Согласно информации на сайте администрации Балахнинского района, заместителем главы администрации по общим вопросам является Дмитрий Валатин.

Напомним, депутат нижегородского Заксобрания Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. На их имущество, всего 37 объектов недвижимости, наложен арест. Они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.