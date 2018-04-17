Последние новости рубрики Политика
20 апреля 2018 13:08  [1] Ходатайство об аресте замглавы администрации Балахнинского района Нижегородской области поступило в суд
20 апреля 2018 12:53  [40] Комиссия нижегородской Думы по транспорту повторно отказала Евгению Лазареву в избрании нового председателя
20 апреля 2018 12:24  [193] Ольга Баринова возглавила управление информполитики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области
20 апреля 2018 10:56  [669] Антикоррупционная комиссия намерена рекомендовать депутатам нижегородской Думы лишить полномочий Олега Сорокина
20 апреля 2018 10:18  [135] Члены местных отделений ЕР обсудят развитие общества на региональной дискуссионной площадке в Нижнем Новгороде 27 апреля
19 апреля 2018 17:25  [822] Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов арестован до 16 июня
19 апреля 2018 12:40  [559] Прокуратура выявила нарушения при освобождении от должности зампредседателя КСП Нижнего Новгорода
19 апреля 2018 10:34  [554] Депутат нижегородской Думы Евгений Лазарев усомнился в объективности результатов голосования по программе "Комфортная городская среда"
18 апреля 2018 18:12  [1718] "Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли", - Олег Кондрашов
18 апреля 2018 16:43  [424] Глеб Никитин намерен провести конкурс на должность министра культуры Нижегородской области
Политика

Ходатайство об аресте замглавы администрации Балахнинского района Нижегородской области поступило в суд

20 апреля 2018 13:08  [1] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд рассмотрит ходатайство об аресте заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте областного суда 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, с ходатайством в Московский районный суд обратилось СУ СК РФ по региону, которое считает, что гражданин превысил свои должностные полномочия, выдав разрешение на реконструкцию здания автостанции.

В ходатайстве говорится, что замглавы администрации мог совершить преступление, предусмотренное п."в" ч.3 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Согласно информации на сайте администрации Балахнинского района, заместителем главы администрации по общим вопросам является Дмитрий Валатин.

Напомним, депутат нижегородского Заксобрания Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. На их имущество, всего 37 объектов недвижимости, наложен арест. Они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph