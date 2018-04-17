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Общество

Нижегородское правительство рассчитывает на открытие мусоросортировочной станции в Дзержинске в мае 2018 года

20 апреля 2018 15:15  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство рассчитывает на открытие мусоросортировочной станции ООО "МАГ Груп" в Дзержинске в мае 2018 года.

Как пресс-служба губернатора и правительства сообщила 20 апреля 2018 года, ввод комплекса сортировки твердых коммунальных отходов ТКО "МАГ-1" запланирован в мае 2018 года. Тогда как ранее региональное минэкологии сообщало, что ввод запланирован на конец 2017 года.

20 апреля и.о. заместителя губернатора Александр Байер проверил подготовку к запуску комплекса. "В регионе уже функционирует несколько линий и комплексов по сортировке ТКО, но такого проекта у нас еще не было. Возможность сортировать отходы на основании запросов рынка позволяет реализовывать вторсырье, а значит в перспективе говорить о снижении темпов роста платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Учитывая объемы будущего производства, важно контролировать, как идет подготовка к запуску комплекса", - отметил он.

Для комплекса закуплено оборудование компании Bollegraaf (Нидерланды). Оно настроено на состав мусора, характерный для России.

Ранее сообщалось, что комплекс будет рассчитан на переработку 470 тысяч т ТКО в год. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей.

Напомним, что "МАГ Груп" ввела в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов "МАГ-1" в Дзержинске 28 июня 2012 года.

СПРАВКА:
Полигон ТБО "МАГ-1" расположен на площади 70 га, он обслуживает Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район. Полигон предназначен для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов (ПО) 3-4 классов опасности. Рассчитан на 15 лет эксплуатации.

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Теги:
Мусор ТБО
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