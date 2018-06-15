НРО КПРФ выдвинуло Владислава Егорова на выборы губернатора Нижегородской области Политика

Владислав Егоров Фото: НРО КПРФ

Нижегородское региональное отделение КПРФ выдвинуло Владислава Егорова кандидатом на должность губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО 18 июня 2018 года.

Согласно информации, 16 июня в Нижнем Новгороде прошли Пленум и XXIV отчетно-выборная конференция нижегородского отделения партии. На конференции был избран новый состав областного комитета НРО КПРФ в количестве 57 человек, первым секретарем которого единогласно был избран Владислав Егоров.

Также региональная конференция единогласно выдвинула Владислава Егорова кандидатом на должность губернатора области. Его кандидатура также была поддержана кадровой комиссией и Президиумом ЦК КПРФ.

Напомним, что 13 июня по итогам праймериз НРО "Единой России" выдвинуло действующего врио губернатора региона Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области. От ЛДПР на выборы пойдёт Александр Курдюмов,

Избирательная кампания стартовала 8 июня, выборы пройдут 9 сентября. Кандидатам предстоит преодолеть так называемый "муниципальный фильтр": для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%, максимальная - 10%).

СПРАВКА:

Егоров Владислав Иванович родился в 1969 году в городе Павлово Горьковской области. Кандидат философских наук. Первый секретарь комитета НРО КПРФ, член ЦК КПРФ. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области IV-VI созывов. руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области V и VI созывов. Женат, воспитывает двоих детей.