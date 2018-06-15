КПРФ намерена инициировать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

КПРФ намерена инициировать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров по итогам прошедшей 16 июня 2018 года конференции НРО партии.

Владислав Егоров объявил, что КПРФ начала работу по подготовке к проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. По его словам, в ближайшее время начнется формирование нижегородской подгруппы инициативной группы по проведению референдума численностью 100 человек. После регистрации группы начнется сбор подписей. На территории Нижегородской области, согласно ФЗ "О референдуме Российской Федерации", необходимо собрать 50 тысяч подписей граждан.

Напомним , правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 и 65 лет.

Как сообщалось ранее, также в ходе конференции НРО КПРФ 16 июня было принято решение выдвинуть Егорова на выборы губернатора Нижегородской области.