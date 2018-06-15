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Спорт

Владеющая иностранными языками "туристическая полиция" начала работу в Нижнем Новгороде на время ЧМ

19 июня 2018 10:06  [157] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владеющая иностранными языками "туристическая полиция" начала работу в Нижнем Новгороде на время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 18 июня 2018 года.

Согласно информации, специальная группа сотрудников полиции, владеющих английским языком, создана в регионе для осуществления взаимодействия с иностранными гостями ЧМ-2018. Входящие в неё сотрудники окончили соответствующие вузы и владеют английским языком на достаточном уровне.

Сотрудников туристической полиции можно узнать по специальной нарукавной повязке на левой руке. Они будут патрулировать места массового пребывания зарубежных болельщиков: центральные улицы города, основные достопримечательности, фан-зону, территорию, прилегающую к стадиону Нижний Новгород.

Главная задача туристической полиции – оказание помощи иностранным гостям Нижнего Новгорода в решении каких-либо вопросов, относящихся к компетенции органов внутренних дел, прием от них обращений.

Напомним, что около 42,3 тысяч зрителей посмотрели матч Швеция - Республика Корея на "Стадионе Нижний Новгород" 18 июня. Также напомним, что на пл. Минина в столице Приволжского федерального округа проходит фан-фест. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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