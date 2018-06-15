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Культура и отдых

Экспертиза допустила возможность эксплуатации здания "Банка Рукавишниковых" в Нижнем Новгороде

19 июня 2018 13:05  [320] Культура и отдых

Фото: Google maps

Обследование, проведённое Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (ННГАСУ), допустило возможность эксплуатации здания "Банка Рукавишниковых" (бывшей фабрики "Маяк"), расположенного на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области 19 июня 2018 года.

Экспертиза проводилась по заказу Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, которому здание было передано в 2018 году. Работы по обследованию несущих и ограждающих строительных конструкций объекта культурного наследия проводились с марта по июнь.

По словам ректора ННГАСУ Андрея Лапшина, состояние несущих конструкций позволяет допустить его к эксплуатации. "В целом здание и его несущие и ограждающие конструкции характеризуются, как ограниченно работоспособные. При такой категорийности здания оно допускается к эксплуатации при осуществлении постоянного контроля и мониторинга за развитием тех повреждений, которые были установлены. Зданию уже более 100 лет и есть такое понятие, как физический износ, но, даже исходя из такого длительного срока эксплуатации, оно находится в достаточно неплохом состоянии", - сообщил он.

По словам архитекторов, перекрытия в здании сделаны в виде сводов Монье, поэтому такая конструкция имеет достаточно большой запас по прочности и деформативности.

В пресс-релизе говорится, что в дальнейшем необходимо разработать проект по приспособлению здания под современное использование, которое в себя также должно включить и мероприятия по устранению обнаруженных повреждений и дефектов.

Напомним, нижегородский минкульт в апреле 2018 года сообщал о том, что к реконструкции здания можно будет приступить в 2019 году. Врио губернатора региона Глеб Никитин предлагал разместить в этом здании "Центр творческих индустрий" – филиал НГИАМЗ.

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