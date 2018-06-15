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Политика

Отсутствие детализации и нехватка средств названы основными рисками при реализации Стратегии 2035 в Нижегородской области

19 июня 2018 13:32  [248] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отсутствие детализации и нехватка средств названы основными рисками при реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года. Об этом говорится в проекте Стратегии.

В рамках Стратегии разработано три сценария экономического развития области: инновационный, базовый и консервативный.

Инновационный сценарий: экономика РФ развивается по целевому сценарию минэкономразвития РФ (оптимистический); разработаны и успешно реализуются концепции отраслевого развития; реализована административная реформа; успешно реализуются приоритетные проекты.

Базовый сценарий: экономика РФ развивается по базовому сценарию минэкономразвития РФ (реалистический); частично разработаны и реализованы концепции отраслевого развития; частично реализована административная реформа; часть приоритетных проектов реализована успешно, другие проекты не реализованы.

Консервативный сценарий: экономика РФ развивается по консервативному сценарию минэкономразвития РФ (пессимистический); не разработаны и не реализованы концепции отраслевого развития; не реализована административная реформа; большая часть приоритетных проектов не реализована.

С учетом этих сценариев был сформирован прогноз ключевых показателей Стратегии по направлениям "Человеческий капитал", "Экономическое развитие" и "Пространственное развитие".

Отмечается также, что есть риски при реализации Стратегии. Наиболее вероятный и оказывающий существенное воздействие – это нереализация или неполная реализация стратегических задач из-за отсутствия детализации до уровня проектов и недостатка инструментов для качественной проработки данных проектов.

Для управления этим риском предлагается: разработка концепций отраслевого развития; создание централизованного аналитического блока высокого уровня; формирование новых институтов развития: Корпорации развития области, Центра координации научно-технической деятельности, Центра повышения производительности труда, Центра координации подготовки кадров и пр.

Также Стратегия может быть не в полной мере реализована из-за нехватки средств на выполнение ключевых проектов.

Напомним, облправительство сообщило о старте обсуждения Стратегии с 18 июня, оно продлится до сентября. О том, как общественность сможет принять участие в обсуждении, будет сообщаться дополнительно.

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