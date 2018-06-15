Правительство Нижегородской области планирует провести 50 общественных обсуждений Стратегии-2035 в регионах летом 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области планирует провести 50 общественных обсуждений проекта Стратегии-2035 в регионах летом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно информации, в ходе стратсессий в режиме групповой работы будут рассматриваться наиболее актуальные для территорий направления стратегии и вырабатываться предложения в итоговый документ.

Первое общественное обсуждение проекта Стратегии-2035 прошло в Богородске 18 июня. Основными темами обсуждения стали экономическое развитие, комфортная среда проживания, промышленность, технологический потенциал, пространственное развитие и продолжительность жизни.

В стратсессии в Богородске участвовали эксперты из различных отраслей: представители предприятий, предприниматели, учителя, врачи. Стратегические сессии строго регламентированы. Участники делятся на группы по количеству вынесенных для обсуждения тем. За временем, отведенным на тот или иной этап, следят волонтеры. Вначале эксперты обозначают проблемное поле по каждому направлению, очерчивают все возможные сложности на пути реализации Стратегии. После этого группа переходит к стратегическим инициативам, к формулировке тех предложений, которые, на их взгляд, должны быть учтены в документе. Итогом работы становится резолюция, которую на пленарном заседании принимают все участники стратегической сессии.

"Правительство старается учесть интересы общественности, бизнеса, промышленности. Это очень важная позиция. Наряду с промышленностью и АПК, составляющим экономического успеха нашего региона, безусловно, является туризм. В стратегический план по развитию вошли строительство автодороги от с. Каликино до с. Подвязье и восстановление усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье. Меня это очень радует", - подчеркнула председатель совета ТОС "Усадьба Подвязье" Жанна Потравко.

Присоединиться к общественной экспертизе проекта Стратегии развития Нижегородской области может любой житель региона. Ознакомиться с текстом документа можно на специально созданном портале.

Как сообщалось ранее, в мае врио губернатора области Глеб Никитин представил секретарям первичных и местных отделений НРО "Единой России" девять основных целей стратегии.

Напомним, что проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года был передан Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп. Напомним также, в сентябре 2017 года разработка стратегии была перенесена на 2018 год. Ранее на разработку планировалось выделить 50 млн рублей.