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Общество

Колл-центр языковой поддержки на транспорте открылся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018

19 июня 2018 18:25  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Колл-центр языковой поддержки на транспорте открылся в Нижнем Новгороде на время Чемпионата мира по футболу. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 19 июня 2018 года.

Согласно информации, операторы колл-центра владеют четырьмя языками: английским, испанским, немецким и корейским. Эти языки могут понадобиться при обслуживании иностранных туристов-болельщиков. Сотрудники общественного транспорта и аккредитованных служб такси смогут круглосуточно получить языковую поддержку специалистов по выделенной телефонной линии до 15 июля.

"Основная цель работы колл-центра – помочь работникам транспортных предприятий найти общий язык с зарубежными гостями города. В круглосуточном режиме профессионально владеющие иностранными языками операторы готовы помогать водителям автобусов и такси в общении с туристами", – отметила председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей мэрии Елена Мишина.

В дополнение к выделенной телефонной линии были разработаны специальные памятки для водителей, кондукторов и аккредитованных таксистов. Информационные листы содержат расписание матчей, телефоны экстренных служб, контакты и адреса билетного центра FIFA, центра выдачи паспорта болельщиков и основные городские достопримечательности.

Проект запущен администрацией города при финансовой поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Напомним, владеющая иностранными языками "туристическая полиция" работает в городе во время Чемпионата.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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