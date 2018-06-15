Суд отложил рассмотрение иска нижегородского перевозчика ИП Комракова по маршруту Т-71 Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Арбитражный суд Нижегородской области перенес рассмотрение дела по иску нижегородского перевозчика ИП Комракова по маршруту Т-71. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на предварительном заседании 19 июня 2018 года.



Напомним, перевозчик Александр Комраков оспаривает в суде отказ администрации Нижнего Новгорода от договора с ним на выполнение перевозок, считая расторжение договора необоснованным. Согласно определению, Комраков обратился в суд с заявлением к администрации города о признании недействительной односторонней сделки - уведомления администрации об одностороннем отказе от исполнения договора по маршруту Т-71 (договор заключен в апреле 2014 года и действует до апреля 2019 года).



На предварительном заседании судья обратил внимание, что представители администрации города предоставили суду только один акт о выявленных на маршруте нарушениях, но изначально в приложении было заявлено несколько актов с указаниями на неоднократные нарушения. Таким образом, был объявлен перерыв в заседании и рассмотрение дела перенесли на 22 июня для того, чтобы представитель администрации предоставил все необходимые документы, в том числе истцу – представителю перевозчика.



Как сообщалось ранее, горадминистрация исключила ИП Комракова из реестра муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода.