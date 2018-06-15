Нижегородская администрация планирует представить программу ускоренного расселения жителей ветхого фонда в июле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода планирует представить программу ускоренного расселения жителей из ветхого и аварийного фонда в июле. Об этом глава города Владимир Панов сообщил на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.



"Мы нашли новые инструменты, которые предварительно позволят увеличить количество расселяемых жителей до пяти раз в год. Эта программа будет с конкретными цифрами, но пока есть юридические моменты. Программа будет представлена в июле ", - пояснил он.



Напомним, нижегородская администрация планировала представить новую программу расселения жителей из аварийного фонда до конца мая 2018 года.



Напомним также, что Гордума Нижнего Новгорода в 2011 году одобрила принцип "волнового переселения" при расселении жителей ветхого и аварийного фонда. Он предполагает, что за счет бюджетных и инвестиционных средств строятся дома для жителей ветхого фонда, а на освободившихся территориях, в свою очередь, будет осуществляться комплексная застройка. Как отмечал глава администрации города Олег Кондрашов, способ "волнового переселения" стал принципиально новым для решения проблем жителей ветхого фонда.



Тогда планировалось, что программа будет завершена к концу 2015 года, но ее продлили до 2020 года. Активное строительство домов по этой программе велось в 2013-2014 годах, к концу 2014 года были построены четыре дома.



Летом 2017 года уже новая администрация по главе с Сергеем Беловым планировала начать строительство двух домов по этой программе, однако затем оно былоперенесено.